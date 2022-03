Verona, Ultras contenti per lo striscione contro Napoli

Gli ultras del Verona compiaciuti per lo striscione contro Napoli. arriva l’amaro commento del quotidiano la Stampa.

Lo striscione esposto dai tifosi del Verona alla vigilia della gara casalinga contro il Napoli (le bandiere di Russa e Ucraina seguite dalle coordinate della città partenopea) è stato oggetto di enorme discussione e polemica. Ma nonostante ciò, non saranno presi provvedimenti disciplinari nei confronti del club veronese. Nessuna multa, nessuna squalifica, anche perché il fatto è avvenuto all’esterno dello stadio e non durante una gara ufficiale.

Il quotidiano La Stampa pubblica un amaro commento su quanto accaduto fuori e dentro lo stadio Bentegodi:

“Siamo certi che gli ultras della Curva Sud del Verona siano tuttora compiaciuti per l’originale striscione, da loro ideato come benvenuto per i rivali del Napoli nel parcheggio vicino al Bentegodi”, spiega il quotidiano.

“Sono tanti anni che tolleriamo che ciò accada a margine delle partite del nostro campionato. Sapete qual è la punizione più dolorosa per questi tristi personaggi, probabilmente gli stessi che bersagliano di “buu” e insulti razzisti i giocatori neri dell’altra squadra? Perdere beccando una doppietta da un nigeriano. Poi, certo, metterli a fare volontariato per l’accoglienza dei profughi ucraini non sarebbe male”, ha concluso il quotidiano.