Venditti che bel messaggio: “Se la Roma non vince, merita Napoli, città gioiosa” – VIDEO

Antonello Venditti lancia un bel messaggio di fratellanza e di amicizia: “Se la Roma non vince io spero che vinca il Napoli“.

Il cantautore romano con un video sui social ha commentato Roma-Napoli, ammettendo che la squadra di Spalletti ha fatto più di qualcosa per vincere la partita e che i tre punti sono meritati. Insomma un’analisi chiara anche se da tifoso romanista.

Ma nel video la cosa più bella Venditti la dice probabilmente sul finale. Il cantautore tifoso della Roma inquadra per qualche secondo anche Ultimo che mangia un gelato e introduce il concetto di amicizia, che dovrebbe essere uno dei valori che c’è nello sport: “Noi ci mangiamo un gelatino. Perché quel che conta poi è l’amicizia anche quella tra Roma e Napoli. Perché poi un romanista per chi tifa. Se proprio non dovesse riuscirci la Roma io tiferei per il Napoli perché se lo merita, come lo merita la Roma.

Se la Roma non dovesse riuscire a vincere, allora ci proverebbe l’anno dopo ed allora mi piacerebbe che vincesse Napoli, per vivere la loro gioia perché è una citta gioiosa ricca di musica“.

Parole bellissime quelle di Venditti che devono essere da stimolo per portare amicizia e fratellanza nell’ambiente del calcio, anche tra Roma e Napoli. Due tifoserie un tempo gemellate, che potrebbero dare di nuovo vita al bellissimo derby del sud, mettendo da parte l’astio.