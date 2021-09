Varriale su Sampdoria-Napoli: “Il migliore non è Osimhen”.

Il Napoli vince con la Sampdoria, al termine della partita arriva il commento del giornalista Rai Enrico Varriale. Gli azzurri hanno dato una prova di forza vincendo per 4-0 sul campo della Sampdoria che solo qualche settimana fa aveva fermato l’Inter. Una prova di forza degli azzurri con un Osimhen scatenato che a fine partita parla anche del suo rapporto con Spalletti.

VIDEO – Il gol di Osimhen visto dal settore ospiti. Impazziscono i tifosi.

I quattro gol segnati dal Napoli sono oro colato per il tecnico azzurro che si gode il momento, anche perché può contare su un Osimhen in formato super. Ma secondo Varriale il migliore del Napoli non è stato il nigeriano. Ecco il suo commento sui social: “Incanta il Napoli al secondo 0-4 in 4 giorni. Sampdoria dominata con una doppiettta di Victor Osimhen e due assist di Lorenzo Insigne. In gol anche Fabian Ruiz e Zielinski in una capolista a punteggio pieno, a segno con ben 10 marcatori. Ma il migliore è un enorme Anguissa“.

Dazn si blocca durante Samp-Napoli: il web si scatena.