Sampdoria-Napoli, il commento di Alvino: “Da napoletano sono contento”

Carlo Alvino commenta Sampdoria-Napoli, match vinto dagli azzurri per 0-4 grazie ad una doppietta di Victor Osimhen. Una gara giocata dal Napoli che ha dominato l’avversario per tutta la partita. I quattro gol sono frutto del gioco e non del caso. Al termine del match arriva il commento di Carlo Alvino che scrive: “Il Napoli di oggi è la faccia bella del calcio italiano. Una squadra propositiva mai doma che onora lo spettacolo. Gioco sontuoso da squadra con dei singoli straordinari. Il divertimento guardando gli azzurri è assicurato. Da napoletano sono contento!”

Contento anche il tecnico Luciano Spalletti che al termine del match ha detto di essere fiero di essere il “condottiero del popolo napoletano”. L’allenatore del Napoli sta cementando sempre di più un gruppo che deve recuperare ancora calciatori importanti come Mertens, Lobotka, Demme e Ghoulam.