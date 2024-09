Un McTominay ‘inedito’ nella sfida Cagliari-Napoli? Conte studia un ruolo innovativo per lui

L’ex United McTominay potrebbe sorprendere i tifosi del Napoli con un utilizzo inedito come “falso trequartista” alla ripresa del campionato.

Con il campionato di Serie A pronto a riprendere dopo la pausa, il Napoli si prepara a una partita cruciale contro il Cagliari. Tuttavia, l’attenzione è tutta su Scott McTominay, il nuovo acquisto scozzese, che potrebbe essere schierato titolare nella gara di ripresa. La possibilità di un ruolo inedito per McTominay sta suscitando grande interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Le sorprese McTominay e Gilmour

Scott McTominay e Billy Gilmour, protagonisti della recente sfida tra Scozia e Polonia, hanno dimostrato le loro qualità, sebbene la loro squadra sia uscita sconfitta. McTominay, ex stella del Manchester United, sembra essere in vantaggio per una titolarità immediata contro il Cagliari. La redazione di Radio Marte ha rivelato che, nonostante il normale destino di entrambi i giocatori potrebbe essere la panchina, c’è una concreta possibilità di vedere McTominay in campo dal primo minuto, grazie a una settimana di allenamenti intensivi.

La curiosità è alta riguardo al possibile utilizzo di McTominay in un ruolo innovativo. Le indiscrezioni suggeriscono che il tecnico del Napoli, Antonio Conte, stia considerando di utilizzare il centrocampista scozzese come “falso trequartista”, un ruolo che potrebbe dare nuova linfa al centrocampo del Napoli. Un cambiamento tattico che potrebbe valorizzare ulteriormente le qualità di McTominay e adattare la squadra alle sfide in arrivo. Ecco quanto riferito da Radio Marte:

“A Cagliari la settimana prossima, ci saranno entrambi. Uno dei due potrebbe essere protagonista subito. Di regola, dovrebbero andare entrambi in panchina, ma con una settimana di allenamento non si escludono sorprese. C’è curiosità di vederli in maglia azzurra. Non si esclude un cambio modulo per aggiungere uomo a centrocampo. Può essere la svolta per valorizzare il centrocampo forte a disposizione di Conte, con McTominay utilizzato a mo’ di falso trequartista“.