Bucchioni: “Critiche a De Laurentiis? Polemiche sul nulla. I napoletani devono ringraziarlo”

Il giornalista elogia il lavoro di De Laurentiis alla guida del Napoli scagliandosi contro le critiche di alcuni napoletani.

Enzo Bucchioni, stimato giornalista e opinionista sportivo, ha espresso elogi entusiastici nei confronti di Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, durante una recente apparizione ai microfoni di Radio Marte. Bucchioni ha approfittato del ventennale dell’acquisto del club da parte di De Laurentiis per sottolineare il suo contributo fondamentale alla rinascita del Napoli.

Nel 2004, De Laurentiis, noto produttore cinematografico, decise di acquistare la SSC Napoli, segnando l’inizio della sua carriera presidenziale. In occasione del ventennale, Bucchioni ha ricordato che De Laurentiis ricevette l’offerta per rilevare il club mentre si trovava a Capri, e la risposta positiva “per fortuna” ha cambiato il destino della squadra partenopea.

Bucchioni ha messo in luce i risultati straordinari ottenuti sotto la guida di De Laurentiis, sottolineando i successi internazionali del Napoli, tra cui la partecipazione costante alla Champions League e la conquista di uno Scudetto. Ha definito le critiche rivolte al presidente come “polemiche sul nulla” e “eccessive”, ribadendo che i veri napoletani sono grati per il lavoro svolto da De Laurentiis:

“I napoletani non possono che ringraziarlo, perché ha fatto cose straordinarie: tutti gli anni in Europa, Champions, Scudetto, giocatori straordinari portati in Italia… Quando lo sento criticare, sono spesso polemiche sul nulla, davvero eccessive. Quando hai la mente serena e non ti fai prendere dall’adrenalina, non puoi che arrivare a questa conclusione”.

“La serenità e la lucidità sono essenziali per valutare il lavoro di De Laurentiis,” ha concluso Bucchioni, suggerendo che le critiche spesso non riflettono la realtà dei fatti e l’enorme contributo del presidente al calcio napoletano.