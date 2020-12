Tuttosport – La Juve vuole Milik a gennaio, Khedira è la chiave

Calciomercato Napoli con la Juve ancora intenzionata a prendere Arek Milik. Sami Khedira può sbloccare l’affare.

A Napoli è fuori da ogni competizione, ma la Juve vuole ancora Arek Milik e può riprovarci nel mercato di gennaio, rinunciando a Khedira. Il polacco già in estate si era promesso alla società bianconera, tanto da rifiutare molti club per attendere la società di Agnelli che non ha mai fatto un’offerta davvero allettante. Ora Milik è ad un bivio, può restare altri sei mesi in panchina ed andare via a parametro zero a giugno, oppure trovare una squadra che lo faccia giocare con continuità e non perdere il treno per gli Europei. Secondo Tuttosport la Juve proverà ancora a fare un tentativo per Milik attraverso una “riduzione della rosa” che prevede l’uscita di Sami Khedira pronto a risolvere il suo contratto con i bianconeri.

“L’uscita del tedesco con sei mesi d’anticipo permetterebbe alla società bianconera di risparmiare circa 6 milioni lordi. Più che sufficienti anche per pagare i primi sei mesi dell’ingaggio da 4,5 milioni netti annui per cui la Juventus aveva trovato l’intesa con Arek Milik in estate (il lordo dei sei mesi sarebbe appena inferiore). Certo, poi andrebbe trovato l’accordo con il Napoli“. Il piano della Juve per prendere Milik è chiaro, ma deve trovare sempre l’accordo con Khedira e soprattutto bisogna capire se la società partenopea avrà intenzione di rinforzare una sua diretta avversaria durante il mercato di gennaio.