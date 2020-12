Sette cambi per il Napoli in Europa League, lo scrive Corriere dello Sport. Ampio turnover per Gennaro Gattuso.

Con un calendario così fitto è inevitabile centellinare le forze. Così Gennaro Gattuso ha pronti sette cambi per il match di Europa League tra Napoli e Az Alkmaar. Il tecnico degli azzurri secondo Corriere dello Sport darà spazio a chi ha giocato di meno in queste ultime settimane. “In porta potrebbe rivedersi Ospina, candidato già con la Roma ma poi non ritenuto al top in occasione della rifinitura di domenica. In difesa spazio a Maksimovic e Ghoulam. A centrocampo possibile rilancio di Lobotka e Bakayoko, reduce da un turno di squalifica in campionato. in attacco, insieme con Politano, nuova chance in vista per Petagna. Scalpita anche Elmas“.

Tra i sette cambi di Gattuso per la gara di Europa League non ci sarà Victor Osimhen: “L’idea è di non rischiare, certo, ma oggi alla ripresa se ne saprà di più“. Dovrebbe restare fuori anche Dries Mertens che, nonostante il gol, con la Roma è sembrato spento. Da capire anche chi giocherà sugli esterni di difesa, dato che Hysaj è ancora positivo al coronavirus. Una nuova chance potrebbe essere data a Ghoulam, per testare se veramente è in ripresa.