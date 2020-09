Il caso Suarez e la truffa della cittadinanza sta facendo grande clamore anche sui social. Da Torino: “A Napoli patenti false, non se ne parla”.

Rimbalza oramai senza sosta la notizia e le indiscrezioni sul caso Suarez. L’attaccante è appena passato all’Atletico Madrid ma nei giorni scorsi è stato tirato in ballo in una vicenda giudiziaria in Italia. Secondo la procura di Perugia, diretta da Raffaele Cantone, il suo esame per prendere la cittadinanza italiana è stato uno truffa perché già concordato. In mattinata sono state rivelate altre intercettazioni sulla vicenda, in alcune si fa anche il nome di Fabio Paratici, ds della Juventus anche se nessuno dei due risulta iscritto nel registro degli indagati.

Intanto sui social monta la protesta di tanti tifosi che attaccano anche la Juventus. Proprio attraverso il web arriva la difesa a spada tratta di alcuni tifosi bianconeri alla propria squadra del cuore. “Si parla tanto del caso Suarez, anche se la Juve non è coinvolta e nemmeno nessun calciatore. Perché, invece, non si fa tanto clamore per le patenti false a Napoli? Perché nessuno parla di Koulibaly, Calleojn e Ghoualm?”. Insomma la rivalità continua ad essere molto accesa e tra due giornate le squadre si sfideranno sul campo.