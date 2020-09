L’agente di Arek Milik si trova a Londra per chiudere la trattativa con il Tottenham, spunta il problema ingaggio da risolvere.

Ultime notizie sulla trattativa che può portare Arek Milik al Tottenham, secondo quanto riferito da Radio Marte l’agente del calciatore è volato a Londra. Insieme con David Pantak c’è anche Stefano Castagna, noto intermediario “che sta curando la trattativa, in supporto al procuratore di Milik. Castagna conosce bene il mercato della Premier League e sta provando a chiudere l’affare discutendo in prima persona con Daniel Levy“. Dunque oggi potrebbe essere un giorno importantissimo per la cessione di Milik all’estero, dopo che è naufragata la trattativa con la Roma e la Juventus ha preso Morata.

Milik al Tottenham: agente in campo per il problema ingaggio

In questo momento, secondo quanto riferisce Radio Marte, il problema più grave è relativo all’ingaggio del calciatore. Al momento gli Spurs non vogliono cedere e mettono sul piatto un “ingaggio inferiore rispetto ai 5 milioni di euro offerti dalla Roma. E’ questa la vera problematica da risolvere, che vede l’intermediazione di Castagna”. Sull’altro fronte c’è “Fabrizio De Vecchi che sta trovando l’accordo con il club azzurro, facendo da tramite con il Tottenham. Da questo punto di vista – viene detto durante la trasmissione Voce di Popolo – si Gonfia la Rete – ci sono meno problemi. Il Napoli per Milik chiede sempre 25 milioni di euro. La sua cessione si può fare sempre in prestito con obbligo di riscatto. Dunque il Napoli deve prima rinnovare il contratto e poi cedere il calciatore“. L’agente di Milik sta lavorando con il Tottenham proprio per cercare di sbloccare questa trattativa e quindi evitare che il calciatore resti a Napoli, facendo un anno in panchina.