Trevisani critica Lobotka e Anguissa: “Loro fenomeni? Spalletti li ha esaltati”

Il giornalista Riccardo Trevisani ha espresso la sua opinione su due calciatori del Napoli, Stanislav Lobotka e Frank Zambo Anguissa.

In un’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, il giornalista Riccardo Trevisani ha ridimensionato le aspettative riguardo ai due giocatori del Napoli, Stanislav Lobotka e Zambo Anguissa, sottolineando come non li consideri dei veri “fenomeni”. Secondo lui, il merito delle loro prestazioni elevate va attribuito al lavoro svolto dal loro ex allenatore, Luciano Spalletti.

Trevisani ha dichiarato: “Lobotka e Anguissa, a mio avviso, non sono fenomeni. Lo sono stati grazie al lavoro di mister Luciano Spalletti che li ha esaltati. Oggi sono tornati clamorosamente sulla terra”.

Ha inoltre aggiunto che Frank Zambo Anguissa, in particolare, ha mostrato un calo significativo nelle sue prestazioni, confrontando il suo rendimento durante il campionato del mondo con il Camerun e il suo rendimento attuale: “In particolare Anguissa: questo giocatore lo abbiamo visto al mondiale, ha giocato con il Camerun ed è stato assolutamente inguardabile. È un giocatore da 6,5-7, 5,5 con Garcia, 4 con il Camerun e 3 con il Fulham”.