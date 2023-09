Juventus ko col Sassuolo, il commento di Alvino è virale

La Juventus perde 4-2 col Sassuolo. Il giornalista Alvino punge: “Senza coppe europee eri data per favorita, il Sassuolo conferma!”.

SERIE A – Clamorosa sconfitta della Juventus, battuta 4-2 al Mapei Stadium dal Sassuolo. I bianconeri perdono l’occasione di portarsi momentaneamente in testa alla Serie A, complice i gravi errori di Szczesny e l’autogol di Gatti.

Il giornalista Carlo Alvino ha colto l’occasione per punzecchiare sui social la Vecchia Signora, data da molti come favorita per lo scudetto proprio per l’assenza di impegni infrasettimanali europei: “Senza coppe europee in campionato sei favorito… il Sassuolo conferma!”.

Un commento diventato subito virale, con Alvino che ha voluto mettere in evidenza come la Juve, nonostante i pronostici favorevoli, stia incontrando non poche difficoltà in questo avvio di Serie A.

Immediata la reazione dei tifosi bianconeri, che hanno invitato il giornalista napoletano a concentrarsi sui problemi della propria squadra, anch’essa reduce da risultati altalenanti. Ma l’occasione di punzecchiare i rivali era troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire.