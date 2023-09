Zazzaroni sicuro: “Il Napoli è ancora la favorita per lo Scudetto”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha espresso il suo parere sulle possibilità del Napoli di vincere lo Scudetto.

Durante una recente apparizione sul programma “Casa Biscardi” condotto da Maurizio Biscardi con la partecipazione di Barbara Petrillo, Ivan Zazzaroni ha condiviso la sua opinione sul Napoli come favorito per la conquista dello scudetto. La presenza in studio di Marco Caiano, Gianluca Vigliotti e l’ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce ha contribuito a un vivace dibattito sulla situazione attuale della squadra azzurra.

“Il Napoli resta favorito per lo scudetto. Il Napoli ha preso Lindstrøm, ha preso Cajuste, che è un ottimo giocatore, ma lo vedremo più avanti perché è giovane, e poi Natan, che è un buonissimo difensore”.

Zazzaroni ha aggiunto: “Per chi conosce Natan sa che è un buonissimo difensore, molto in ritardo evidentemente. Chiaro che Kim fece un campionato pazzesco, però il Napoli è migliorato decisamente rispetto allo scorso anno, cioè il peggioramento è derivato da che cosa? Dal fatto che Demme è fuori rosa e che si è perso Kim e Lozano che era un giocatore molto discontinuo? Lindstrom è un signor giocatore, Cajuste è un giovane di grande avvenire e Natan è un difensore bravo, assolutamente bravo, quindi voglio dire, hai tenuto Oshimen, hai Kvara che è fuori condizione”.

Infine ha concluso: “Ora hai otto giocatori su undici che sono fuori condizione, cioè sono sotto standard, scusatemi non fuori condizione. Oggi va bene Politano, Di Lorenzo e Zielinski in una posizione un po’ diversa, anche Raspadori sta bene a Napoli. Trovo una condizione accettabile di questi giocatori e Garcia diciamo va un pochino sul tracciato di Spalletti, secondo me non sono problemi e il Napoli resta favorito”.