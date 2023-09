Bologna-Napoli, la lista dei convocati di Garcia: torna Demme, out tre azzurri

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha ufficialmente annunciato la lista dei giocatori convocati per la prossima sfida contro il Bologna.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il Napoli di Rudi Garcia è pronto a scendere in campo contro il Bologna, gara valida per la quinta giornata di Serie A in programma domani pomeriggio alle ore 18 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Dopo una serie di risultati altalenanti, il Napoli vuole tornare alla vittoria e approfittare della recente sconfitta della Juventus. Il tecnico francese ha annunciato la lista dei convocati per questa sfida.

La notizia più rilevante è il ritorno in campo di Diego Demme, centrocampista che era stato costretto a lungo fuori a causa di un infortunio. La sua presenza dovrebbe portare un ulteriore equilibrio alla squadra del Napoli. Tuttavia, Garcia dovrà fare a meno di tre calciatori importanti: il portiere Gollini e i difensori Rrahmani e Juan Jesus.

La lista completa dei convocati per il Napoli: Contini, Idasiak, Meret, Di Lorenzo, Mario Rui, Natan, Olivera, Ostigard, Zanoli, Anguissa, Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Zielinski, Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin.