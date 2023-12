Tosto: “Date le chiavi della difesa a Ostigard. Napoli avevi bisogno di questi due giocatori”

Vittorio Tosto, attuale agente, rivela le occasioni mancate del Napoli con Vicario e Carlos Augusto. Ostigard, il futuro difensore chiave.

In una recente intervista a Radio Marte, l’ex calciatore del Napoli e attuale agente di calciatori, Vittorio Tosto, ha gettato luce su due nomi che avrebbero potuto fare la differenza per la squadra azzurra. Tosto ha espresso il suo rammarico per la mancata acquisizione degli attaccanti Vicario e Carlos Augusto durante la scorsa estate, sottolineando che il Napoli avrebbe potuto compiere un notevole salto di qualità. In particolare, ha predetto un futuro brillante per il difensore Carlos Augusto, mentre ha assegnato a Ostigard le “chiavi della retroguardia”.

Il rimpianto per Vicario e Carlos Augusto

Tosto ha evidenziato come l’omissione nell’acquisizione di Vicario e Carlos Augusto abbia influito sul rendimento complessivo del Napoli. Secondo l’ex calciatore, questi due giocatori avrebbero apportato un contributo significativo, consentendo al club di affrontare la stagione con maggiore forza e versatilità.

“Peccato che il Napoli non abbia preso in estate questi due calciatori: Vicario e Carlos Augusto, secondo me la società avrebbe fatto un altro salto di qualità, con il secondo che diventerà un grande difensore. Quando si associano dei giocatori al Napoli io ricordo che la società ha già un giocatore fortissimo che è Ostigard”.

Ostigard, il futuro difensore di spicco

Particolare attenzione è stata dedicata a Ostigard, al quale Tosto ha predetto un ruolo chiave nella difesa azzurra. Il noto agente di calciatori ha sottolineato come, nel corso del tempo, le responsabilità difensive cresceranno per il giovane giocatore, assegnandogli progressivamente “le chiavi della retroguardia”.

“Ad Ostigard, per esempio, con il tempo, gli consegneranno le chiavi della retroguardia. È chiaro che quest’anno il reparto difensivo sta avendo difficoltà perché il Napoli non sta ripetendo le prestazioni straordinarie dell’anno scorso”.

Le difficoltà difensive e l’analisi di Tosto

Tosto ha anche analizzato le difficoltà attuali del reparto difensivo del Napoli, attribuendole alla mancata replicazione delle prestazioni straordinarie della stagione precedente. Ha sottolineato come la squadra di Spalletti stia pagando il prezzo di alcuni cambiamenti tattici e della mancanza di determinati elementi chiave, con particolare riferimento al reparto centrale di difesa.

“Questo il Napoli lo sta pagando in alcuni reparti e alcuni giocatori e uno di questi è quello centrale di difesa; perché il centrocampo non si muove più come l’anno scorso, perché Spalletti martellava gli attaccanti sotto certi aspetti e, a livello psicologico, aveva fatto sentire i giocatori straordinari. Questo ha portato a quella squadra meravigliosa dello scorso anno”.