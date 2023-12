Jens Cajuste racconta la gioia e la sorpresa per la chiamata del Napoli, colpito dalla passione dei tifosi e dalla bellezza della città partenopea.

Jens Cajuste, nuovo centrocampista del Napoli, si è raccontato in un’intervista sul canale YouTube del club azzurro. Lo svedese, arrivato in estate dal Reims, è rimasto stupito quando ha ricevuto la chiamata degli azzurri: “Non mi aspettavo la chiamata di un grande club, ho provato una grande gioia.la mia prima reazione è stata di grande soddisfazione condivisa con i miei fratelli.

Ero molto felice. Sono rimasto colpito dalla passione che c’è in giro per Napoli per il calcio. Anche il club, lo stadio e ogni angolo di Napoli mi hanno impressionato. È stato un primo periodo fantastico“.

Cajuste ha poi descritto la sua esperienza prima di approdare a Napoli:

“Ho iniziato a giocare a calcio in Cina, dove ho vissuto circa quattro anni con la mia famiglia. Poi mi sono trasferito in Svezia. Lì ho giocato per molti anni in un club svedese: l’Orgryte. Poi ho giocato in Danimarca con il Midtjylland e poi in Francia col Reims.

Ora sono qui. Ho vissuto in Cina ed ero piuttosto piccolo: avevo circa cinque-sei anni quando ci siano trasferiti. Mia sorella era un po’ più grande di me, quindi ha più ricordi.

Lì c’è una cultura molto interessante e sorprendente. Prima di trasferirci nella capitale, abbiamo iniziato a vivere in una città di circa tre milioni di persone: Loyan”..

Il centrocampista non vede l’ora di visitare i tanti posti che ancora non ha visto in città. Si dice entusiasta di vivere a Napoli e di giocare per questo club dalla tifoseria così appassionata: “Mi piace molto la città. Ci sono così tanti posti che non vedo l’ora di visitare non appena avrò tempo“. Un impatto più che positivo per il mediano svedese con la nuova realtà partenopea.