I tifosi del Napoli sono i più rumorosi d’Italia. A decretarlo è stato il contest “Urlo Champions” di Superscommesse, che ha misurato il volume dei cori negli stadi in occasione della canzone della Coppa Campioni. E la tifoseria partenopea ha vinto il titolo, con un clamoroso urlo da 118,5 decibel.

Un boato assordante, che ha lasciato indietro le altre piazze: Lazio a 106.8 db, Milan 105.9 db, Inter 104.8 db. I sostenitori azzurri hanno una marcia in più, trascinati da un amore viscerale per i propri colori. Un dato curioso ma significativo secondo la bandiera del Napoli Bruscolotti: “Non mi sorprende, è sempre stato così nei momenti positivi e in quelli negativi. E in Europa questo entusiasmo fa ancora più effetto“.

Squadra Decibel Urlo Champions Napoli 118.5 Lazio 106.8 Milan 105.9 Inter 104.8

È l’ennesima riprova del calore del popolo napoletano, che vive per la propria squadra creando un’atmosfera magica al “Maradona”. Un fattore che può rivelarsi decisivo sulla strada verso traguardi importanti, l’urlo da record dei tifosi spingerà gli azzurri. Intanto, si sono guadagnati lo scettro di supporter più rumorosi d’Italia.