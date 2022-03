Tiki Taka, Zazzaroni: “Malafede? Se fosse capitato alla Juve, sarebbe scoppiata la rivoluzione” interviene Cruciani…

Ivan Zazzaroni durante Tiki Taka parla della questione arbitri e tira in ballo la Juventus. Interviene il solito Cruciani.

Ivan Zazzaroni durante Tiki Taka ha commentato il clamoroso rigore negato durante Torino-Inter:

“L’arbitro ha visto prima il tocco sulla palla e incredibilmente il VAR lo ha confermato. Già alla prima immagine si vede che non è così, è un errore assurdo. Quando ci sono milioni di persone che vedono la televisione, la malafede la devi mettere da parte. Se fosse capitato alla Juventus, magari in Torino-Juventus, sarebbe successa la rivoluzione come dato di fatto assoluto. Una roba del genere non l’ho mai vista”.

immediata la risposta di Giuseppe Cruciani: “L’arbitro va assolto totalmente. Quelli che non hanno mai arbitrato una partita in vita loro e dicono che era nella posizione giusta per vedere io non li capisco. L’errore di Guida ci può stare perché vede la palla spostata verso sinistra e crede che il tocco del difensore sia stato prima. Quello è successo dopo è assurdo. Facciamo un appello affinché quei 57 secondi di colloquio tra arbitro e VAR siano resi pubblici. Non si capisce perché non possano essere noti. Faccio un discorso di chiarezza e di trasparenza per non accusarli di malafede”.