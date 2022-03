Compagnoni: “Osimhen decisivo, sapete quanti punti in più potrebbe avere il Napoli?”

Victor Osimhen diventa sempre più importante per il Napoli, con il Verona è stato devastante grazie ad una sua doppietta. Tre punti fondamentali per gli azzurri che restano ancora in corsa per lo scudetto proprio grazie all’attaccante. Anche la media gol di Osimhen è importante con i suoi 13 gol stagionali, al netto di tanti infortuni, una risposta alle critiche per chi dice che non vede la porta. Maurizio Compagnoni di Sky ha parlato di Osimhen a Goal Show, programma televisivo in onda su Televomero: “Osimhen mi ha impressionato nel match con il Verona, ha segnato una doppietta importante. Credo che possa essere veramente importante se viene messo nelle condizioni giuste di andare a rete“. Secondo Compagnoni se “Osimhen fosse stato sempre disponibile ora il Napoli avrebbe almeno tre o quattro punti di vantaggio sul Milan“. Osimhen fino ad oggi nella stagione 2021/22 ha saltato 16 partite.

Secondo Compagnoni, Osimhen “ha fatto una grande salto di qualità rispetto alla scorsa stagione. Dà un contributo importante non solo in zona gol, ma gioca anche con la squadra. Tanto che c’è un Napoli con o senza Osimhen. Bisogna dire bravo a Cristiano Giuntoli che ha fatto un’ottima operazione prendendo l’attaccante del Lille, ora la sua quotazione è altissima“.