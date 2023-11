Thiago Motta opzione valida per la panchina del Napoli. Il retroscena

Walter Mazzarri ha un contratto di 7 mesi, motivo per cui il Napoli potrebbe pensare a Thiago Motta per la prossima stagione.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. L’opzione Thiago Motta per la panchina del Napoli rimane ancora valida. È quanto si evince dal retroscena svelato dal giornalista Alfredo Pedullà, ai microfoni di SportItalia:

“Thiago Motta ha ricevuto una offerta dal Napoli, ma ha detto di no. L’allenatore ha rifiutato gli azzurri. Dopo quanto sta facendo al Bologna la prossima sarà la sua estate. Piace a due big italiane, ma non mi sembra il caso di fare nomi”.

Insomma il tecnico si è rivelato una vera e propria sorpresa per il Bologna che attualmente è in settima posizione con la Roma, il tutto giocando un ottimo calcio. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbe voluto portare Thiago Motta in Campania già dalla scorsa estate, ma non riuscì. Vediamo se questa sarà realmente la sua estate, con Thiago Motta voluto sia dai partenopei che dai rossoneri di Stefano Pioli, in crisi.

Nel frattempo il Napoli si è affidato al tecnico Walter Mazzarri, tornato sulla panchina azzurra dopo circa dieci anni. Una decisione presa in seguito all’esonero di Rudi Garcia e ai risultati altalenanti del tecnico francese, ultima la sconfitta clamorosa contro l’Empoli al Maradona.