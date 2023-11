Mazzarri 5 giocatori da rilanciare: La richiesta di De Laurentiis

Walter Mazzarri è chiamato a rivoluzionare il Napoli valorizzando cinque giocatori chiave su richiesta di De Laurentiis.

Notizie calcio Napoli – Il Napoli si prepara a una vera e propria rivoluzione sotto la guida di Walter Mazzarri. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha posto una sfida cruciale al nuovo allenatore: valorizzare cinque giocatori che, durante la gestione di Rudi Garcia, non hanno espresso appieno il loro potenziale. Questo rilancio è visto come una svolta strategica per il club, sia in termini tecnici che economici.

Il Corriere dello Sport oggi analizza questa missione, evidenziando le aspettative e le potenzialità di questi calciatori. Ecco i dettagli:

Eljif Elmas: Dopo essere stato messo in ombra da Garcia, Elmas è ora al centro del progetto di Mazzarri. Il suo valore di mercato è in gioco. Khvicha Kvaratskhelia: Nonostante un impiego limitato con Garcia, Kvara ha mostrato il suo talento sul palcoscenico internazionale. Ora è il momento di brillare in azzurro. Victor Osimhen: Il prezzo fissato da De Laurentiis in estate era di 200 milioni. Con il nuovo allenatore, Osimhen ha l’opportunità di confermare o superare quel valore. Jesper Lindstrom: Un investimento significativo che finora non ha trovato spazio. Mazzarri ha il compito di trasformare questo potenziale in prestazioni concrete. Natan: Un altro talento da riscoprire e valorizzare, seguendo le direttive di De Laurentiis.

La strategia di Mazzarri sarà fondamentale per il futuro del Napoli. Rilanciare questi cinque giocatori non solo potrebbe migliorare le prestazioni della squadra, ma anche aumentare il loro valore di mercato, un aspetto cruciale per la gestione economica del club. I tifosi napoletani attendono con grande interesse di vedere come questi talenti si evolveranno sotto la nuova guida tecnica.