Super Udinese, Inter flop sconfitta contro l’Udinese

L’Udinese vince contro l’Inter con il risultato di 3-1, gol di Barella, autogol Skriniar, Bijol e Arslan a chiudere il match. Ancora una giornata nera per Simone Inzaghi ed i suoi ragazzi che trovano di fronte una grande Udinese, quella di Sottil che sta impressionando tutti in questa prima parte di Serie A. I bianconeri con la vittoria sull’Udinese sono primi in classifica a 16 punti in attesa che si gioca Milan-Napoli e Roma-Atalanta.

L’Inter con la sconfitta con l’Udinese resta a 12 punti e vede allontanarsi il primo posto, anche se siamo solo ad inizio campionato. Sicuramente un momento non proprio facile per l’Inter che in sette partite di Serie A ha già perso tre partite, tra cui quella nel derby con il Milan. Molto contestato il tecnico dell’Inter perché al 31′ sul punteggio di 1-1 ha deciso di togliere Bastoni e Mkhitaryan per far entrare Bastoni e Gagliardini, cambi che nessuno ha compreso in fondo.