Stendardo: “Con l’Inter partita perfetta. Rigore Ronaldo? Ecco cosa serve”

Guglielmo Stendardo ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal: “Rigore Ronaldo? Serve un regolamento chiaro, troppo contraddizioni”.

La vittoria del Napoli con l’Inter è servita a Gennaro Gattuso per riuscire a compattare la difesa. La squadra ha dato prova di grande sacrificio e secondo Guglielmo Stendardo la vittoria del Napoli “è meritata“. Per l’ex difensore la squadra partenopea al Meazza ha fatto una “partita perfetta. Gattuso è stato bravissimo ad arginare la fase offensiva nerazzurra, bloccando la coppia Lukaku-Martinez che non hanno avuto modo né di andare in profondità, né di giocare palla“. Una gara accorta impreziosita dal “lavoro di Demme, che dà grande equilibrio, oltre a Elmas e Callejon. I due esterni si sono sobbarcati un grande lavoro in fase di chiusura“. Stendardo commenta anche il rigore concesso a Ronaldo nella gara di Coppa Italia, Milan-Juventus: “E’ una grande contraddizione, nel calcio servono regolamenti chiari. Challenge? Può essere un valore aggiunto”.

Fattore Koulibaly

Da ex difensore Stendardo a Radio Goal commenta il momento di Kalidou Koulibaly: “Bisogna capire che anche il miglior giocatore del mondo se è inserito in un contesto di squadra complicato non riesce a dare il massimo. Inoltre – aggiunge – bisogna capire che non è facile rientrare dopo un infortunio. Sono convinto che Koulibaly è uno dei migliori difensori al mondo, quando ritornerà in forma e col rientro di Insigne e Allan il Napoli potrà vincere e convincere“. Se la vittoria contro l’Inter è stata “meritata, anche perché il Napoli ha avuto più occasioni come quella di Zielinski” ci sono ancora dei difetti da correggere. Uno su tutti quello delle “disattenzioni difensive” che insieme agli “errori individuali hanno penalizzato moltissimo il Napoli nell’ultimo periodo” dice Stendardo. “Anche contro il Lecce – conclude – gli azzurri hanno fatto una buona partita, ma deve assolutamente eliminare le amnesia in difesa“.