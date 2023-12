Spalletti, stoccata a De Laurentiis: “Mai chiesto anno sabbatico”

L’ex allenatore del Napoli Luciano Spalletti smentisce il patron De Laurentiis: “Non ho mai detto di volermi prendere un anno sabbatico”.

Nelle pagine del quotidiano “Repubblica”, l’inviato Marco Azzi ha riportato una dichiarazione importante di Spalletti riguardo ai suoi piani futuri: “Mai detto di volere un anno sabbatico“. Con queste parole Luciano Spalletti, di ritorno a Napoli per ricevere la cittadinanza onoraria, ha voluto smentire il presidente del Napoli De Laurentiis.

Il patron azzurro aveva in passato dichiarato che il tecnico gli aveva chiesto un anno di pausa dopo l’addio.

Ma Spalletti non ci sta e replica stizzito: “È stato giusto che a dirlo sia stata la società, altrimenti sembrava che stessi tirando la cosa per le lunghe“. L’allenatore nega anche di aver litigato con De Laurentiis: “Sono gli altri che litigano con me. Se qualcuno vuole riavvicinarsi, io non ho problemi“.

Tra i due evidentemente ci sono ancora ruggini irrisolte, forse relative alla discussa clausola rescissoria non pagata da Spalletti. Ieri in ogni caso i due si sono ritrovati faccia a faccia alla cerimonia di premiazione, anche se hanno preferito evitare contatti diretti. Un primo passo verso la riconciliazione, in attesa di chiarirsi definitivamente.