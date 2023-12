Polemiche sui social, i tifosi: “Ecco l’unico che merita veramente la cittadinanza di Napoli”

I tifosi del Napoli si dividono sulla scelta del cittadino da onorare con la cittadinanza di Napoli: non tutti protendono per Luciano Spalletti.

La giornata è stata davvero speciale per il Ct della nazionale italiana, Luciano Spalletti, che ha ricevuto la cittadinanza onoraria a Napoli come riconoscimento per la sua straordinaria conduzione della squadra azzurra nella scorsa stagione, culminata con la vittoria dello Scudetto dopo ben trentatré anni. Presente alla cerimonia il presidente Aurelio De Laurentiis, mentre a Castel Volturno si svolgeva la conferenza stampa di Walter Mazzarri in vista della partita Juventus-Napoli.

Tuttavia, sui social, la notizia ha scatenato non solo gratitudine verso il tecnico toscano ma anche nuove polemiche. Alcuni tifosi partenopei si domandano se sia più giusto conferire la cittadinanza onoraria a un allenatore come Spalletti o al presidente De Laurentiis, il manager che lo ha scelto. In molti ritengono che quest’ultimo sia l’unico che meriti veramente la cittadinanza onoraria di Napoli, affermando: “È l’unico che merita la cittadinanza onoraria di Napoli e nemmeno se ne parla”.

Tuttavia, c’è chi sottolinea che De Laurentiis ha radici napoletane, con parte della sua famiglia originaria di Torre Annunziata, e aggiunge: “Ma De Laurentiis è napoletano di origini, parte della sua famiglia è di Torre Annunziata, quasi non avrebbe senso. Comunque sì, meriterebbe più riconoscimenti”.

La discussione si infiamma online tra chi sostiene che la cittadinanza onoraria dovrebbe essere riservata a chi ha contribuito al successo sportivo della città e chi ritiene che il presidente del Napoli, De Laurentiis, sia il vero napoletano acquisito da celebrare.