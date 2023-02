Spalletti: “Vi dico un titolare sicuro di Spezia-Napoli”

Luciano Spalletti ha indicato Victor Osimhen come titolare sicuro di Spezia-Napoli, partita che si gioca allo stadio Picco.

L’allenatore del Napoli dà una indicazione sulla formazione del Napoli che scende in campo con lo Spezia. Durante la conferenza stampa a Castel Volturno, il tecnico a chi gli ha chiesto qualche indicazioni ha risposto a modo suo: “Gioca sicuramente Osimhen“.

Magari una risposta scontata, anche perché togliere il nigeriano dal campo in questo momento sembra veramente complicato. Osimhen ha una media gol clamorosa, quindi è difficile fare a meno di lui. Ma in casa azzurra bisogna pensare anche alla Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Quindi potrebbe esserci la tentazione di fare qualche cambio, anche per cominciare a fare un po’ di turnover, senza sconvolgere la formazione.

Spezia-Napoli: Osimhen titolare

Inoltre il Napoli può contare su Giovanni Simeone, altro giocatore dalla media gol altissima. Ma non sembra ancora arrivato il momento di far riposare il capocannoniere della Serie A, che sembra non accusare mai la fatica.

Osimhen giocherà titolare Spezia-Napoli, ma è possibile che possa avere un minutaggio più basso del solito se la partita dovesse mettersi sui canali giusti. Anche questo sarebbe un modo per farlo riposare e soprattutto per dare più spazio agli altri attaccanti. Non è un caso che Spalletti abbia parlato anche di Raspadori, giocatore sontuoso, ma che sta trovando poco spazio in questo momento.

In ogni caso nella sfida con lo Spezia potrebbe esserci qualche cambio di formazione, si parla di Politano dal primo minuto, ma anche di cambi a centrocampo per l’allenatore toscano che ha a sua disposizione una rosa lunga ed importante.