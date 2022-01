Spalletti: “Napoli da applausi, partita di grande personalità. Dispiace non aver vinto”

Luciano Spalletti ha commentato il pareggio tra Juventus e Napoli attraverso il sito ufficiale del club azzurro.



Il Napoli pareggia con la Juventus, ma poteva portare a casi i tre punti. L’arbitro nega un rigore a Di Lorenzo per fallo di De Ligt, l’arbitro Sozza non fischia il penalty. Termina con un pareggio la partita tra Napoli e Juventus, ma l’arbitro Sozza sbaglia tutto. Il Napoli si lamenta in particolare per due episodi: il fallo di Bernardeschi su Demme, che ha poi portato al gol di Chiesa ed il rigore non fischiato a Di Lorenzo. Anche la Juventus lamenta un mancato rigore per fallo di mano di Mertens.

A fine partita Luciano Spalletti attraverso il sito ufficiale della SSC Napoli ha commentato Juventus-Napoli:

Eravamo venuti a Torino con l’intenzione di giocare la partita per i 3 punti, nonostante le grandi difficoltà che abbiamo dovuto affrontare e superare per organizzare questa gara. Dispiace non esserci riusciti, ma c’è molta soddisfazione per la prestazione offerta da tutta la squadra.

“Partita di grande personalità con un livello molto alto di qualità tecniche e morali espresse da questi giocatori che hanno confermato ancora una volta di meritare di indossare la maglia del Napoli. Bravi a tutti“.

Luciano Spalletti ha assistito a Juventus-Napoli dalla televisione all’interno della sua stanza d’albergo, il tecnico è in isolamento. Spalletti spera di essere presente per le prossime gare contro Sampdoria e Fiorentina.