“Siete stati straordinari” Spalletti si complimenta con il Napoli, la reazione

Juve-Napoli arrivano i complimenti di Luciano Spalletti alla squadra partenopea per il pareggio ottenuto all’Allianz Stadium. Una partita complicatissima per il Napoli, sceso in campo con tantissime assenze tra Covid 19, infortuni e squalifiche. Una squadra praticamente obbligata per il tecnico Spalletti, costretto a restare a casa perché positivo Covid 19. Nonostante tutto il Napoli con la Juve ha dominato per larghi tratti, passando in vantaggio grazie al gol di Mertens. Poi alcuni episodi arbitrali hanno condizionato la partita ed alla fine è arrivato il pareggio dei bianconeri.

Juve-Napoli: le parole di Spalletti

“Sie stati straordinari” dice Luciano Spalletti ai suo ragazzi, come riportato da Il Mattino. Il tecnico era nella sua stanza d’albergo dove si trova in isolamento. L’allenatore ha parlato ai calciatori reduci dalla sfida con la Juventus, in uno spogliatoio quasi sguarnito dove mancavano anche 3 collaboratori, contagiati dal Covid 19. Sono proprio le tante assenze a rendere ancora più prezioso il pareggio del Napoli, che è riuscito a fare un’ottima gara con i bianconeri. Allegri a fine partita ha minimizzato sulle assenze del Napoli, ma la verità è che gli azzurri hanno giocato veramente una gara importante. Grinta, tecnica e coraggio, quelli mostrati dai calciatori partenopei che hanno compiaciuto Spalletti. Anche De Laurentiis ha voluto fare i complimenti al Napoli al termine del match con la Juventus, un messaggio importante che sicuramente avrà fatto piacere a tutti.