Spalletti è il nuovo tecnico del Napoli, Aurelio de laurentiis ha scelto l’ex Inter per tornare in Champions. La mancata qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie per due anni consecutivi e la Pandemia hanno creato difficoltà ad un club come il Napoli, che si autofinanzia. Spalletti ha firmato un contratto biennale con il Napoli, ma secondo quanto riporta la redazione sportiva di Sky sport 24 , il tempo di permanenza in azzurro potrebbe arrivare a 4 anni.

I BONUS DI SPALLETTI

“Nel contratto di Spalletti con il Napoli sarebbe presente un’opzione che – se esercitata – permetterebbe di estenderne la durata (inizialmente biennale) di ulteriori due stagioni. Un primo rinnovo fino al 2024 e poi sino al 2025. Il legame tra Spalletti e il Napoli, potrebbe rivelarsi più duraturo del previsto”.

DE LAURENTIIS HA SCELTO SPALLETTI PER LA CHAMPIONS

Sky sport ha quindi spiegato il perchè della scelta di De laurentiis: “ La Champions, più del quinto posto che vale molto più di quel solo punto che è mancato. Ma qui Spalletti è la garanzia. Si è qualificato undici volte nelle ultime dodici stagioni. E ci ha portato anche l’Udinese.

Poi, i sogni. Quelli che nel contratto di Spalletti ora sono bonus. Ma che in campo saranno la sfida più bella. Accendere il Maradona. Credere insieme che tutto sia possibile. Il suo nuovo Napoli”.

IL MERCATO CON SPALLETTI

La tv satellitare ha fatto infine un breve focus sul calciomercato del Napoli: “Fare di più. Ma con meno. È la missione di Spalletti. L’obiettivo ai tempi di un calcio economicamente tormentato dalla pandemia. Così è ovunque. Così sarà anche a Napoli. Bilancio in rosso di 20 milioni e taglio previsto del monte ingaggi del 30%. Ed eventualmente qualche cessione. Una spending review imposta dal momento. Ma senza mai rinunciare alle ambizioni. Anche alle più grandi.

La parola d’ordine è: Vendere bene, e comprare anche meglio.

Due esterni bassi. Un centrale di difesa. Due se va via Koulibaly; il potenziale tesoretto di ogni estate. Centrocampo da risistemare, ancor più se Atletico e PSG davvero tenteranno Fabiàn e attacco da blindare, rinnovando scelte e contratti“.