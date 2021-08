Spalletti è carico: “Europa League, nessuna preferenza. In tutte le partite c’è il Napoli”

Luciano Spalletti commenta i sorteggi di Europa League, con il Napoli che dovrà vedersela con Leicester, Spartak Mosca e Legia Varsavia. Un girone non proprio facilissimo, anche perché il club inglese è un’ottima squadra che esprime un buon gioco. Il Napoli dovrà puntare al vertice della classifica, anche perché con il nuovo regolamento potrà saltare un turno. Il tecnico del Napoli però non sembra preoccupato e attraverso una comunicazione ufficiale fa sapere: “Non avevo preferenze, perché in tutte le partite c’è scritto Napoli, ma sono certo che saranno sei bellissime sfide”.