25 Settembre 2025

Spalletti: «Complimenti a Gattuso. Napoli? Conte e il club hanno lavorato benissimo»

redazione 25 Settembre 2025
Spalletti: "A Napoli si poteva vincere ancora, ma non rivelo i motivi dell'addio"

L’ex ct azzurro da Arezzo tra il dolore per l’addio alla Nazionale, il caso Acerbi e la corsa scudetto: «Inter e Napoli hanno qualcosa in più»

Dal festival “Letteratura sportiva, cultura sportiva, giornalismo sportivo” di Arezzo, Luciano Spalletti è tornato a parlare dopo l’esonero dalla panchina dell’Italia. Intervistato dai media presenti, l’ex ct ha affrontato vari temi, dal rapporto con la Nazionale al campionato di Serie A. Lo riporta TuttoMercatoWeb.

«Con l’Italia dolore acuto, ma ho dato tutto»

«In questo momento l’esperienza dell’Italia mi sta ancora martellando forte in testa – ha detto Spalletti –. Non è andata come volevo, ma voglio riconoscermi l’impegno totale messo. Ora serve tempo, è giusto che il dolore passi naturalmente».

Sulle polemiche legate ad Acerbi, l’ex ct è stato netto: «Ho fatto le cose in modo corretto, sempre condivise con Buffon e gli altri dirigenti. Ho fatto preconvocazioni accettate dalla società, poi una telefonata in cui ho riconosciuto le qualità del giocatore. Non vedo dove sia l’inghippo».

I complimenti a Gattuso

Spalletti ha speso parole importanti per il tecnico calabrese: «Voglio fare i complimenti a Gattuso perché è stato veramente bravo. Alla seconda partita serviva una scelta tattica e l’ha azzeccata: le due punte vicine gli hanno dato ragione per il risultato finale».

Napoli e la corsa scudetto

Non poteva mancare un passaggio sul Napoli, sua ex squadra: «Il Napoli è una squadra tostissima, con le certezze dello scorso anno. Conte e il club hanno lavorato veramente bene nella preparazione del campionato».

E sulla lotta al vertice ha aggiunto: «Secondo me l’Inter ha grandissime qualità e Chivu diventerà un grande allenatore. Inter e Napoli hanno qualche chance in più di Juventus e Milan».

I giovani e il futuro

Guardando al domani, Spalletti non ha dubbi sul talento emergente: «Nico Paz lo hanno visto tutti, Esposito e Leoni li avevo convocati, purtroppo non riuscirono a rispondere. Sono forti fisicamente e tecnicamente, daranno tanto al nostro calcio».

Infine, sul proprio futuro: «Non lo so, sono stato fortunato con le squadre allenate. Sono convinto che qualcosa potrà succedere, ma non vado a forzare: deve avvenire tutto in maniera naturale».

Altro

disdette dazn sky

Napoli-Pisa, Capuano polemico sugli arbitri: «Mancano due rigori agli ospiti»

redazione 23 Settembre 2025
Capello frecciata sul Napoli e Anguissa: "Ma cosa vuoi dire?"

Napoli capolista, Milan all’inseguimento: Capello indica gli equilibri della Serie A

redazione 23 Settembre 2025
vieri osimhen hojlund

Vieri sicuro: «Napoli-Pisa finisce 3-0»

redazione 22 Settembre 2025
fabio-caressa-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Caressa: «Napoli impressionante a Firenze. Conte straordinario, Hojlund un mix tra Lukaku e Osimhen»

redazione 18 Settembre 2025
Schwoch: "Napoli, mia moglie non voleva più andarsene"

Schwoch: «Napoli internazionale, con Buongiorno si può giocare a tre. Ma Lucca non mi convince»

redazione 16 Settembre 2025
Tudor

Juventus, Tudor dopo il 4-3 all’Inter: «Vinto contro la squadra migliore della serie A»

redazione 15 Settembre 2025

Ultimissime

Spalletti: "A Napoli si poteva vincere ancora, ma non rivelo i motivi dell'addio"

Spalletti: «Complimenti a Gattuso. Napoli? Conte e il club hanno lavorato benissimo»

redazione 25 Settembre 2025
yamal-olè-napolipiu.com (1)

Clamoroso Lamine Yamal: il Pallone d’Oro era già suo | Hanno cambiato l’assegnazione all’ultimo momento

Lorenzo Gulotta 25 Settembre 2025
De Laurentiis

L’AIA STA AIUTANDO IL NAPOLI: in Lega Calcio scoppia la bomba | È De Laurentiis league

Lorenzo Gulotta 25 Settembre 2025
racchette tennis-buonalavita.it-napolipiu.com

Mi stanno vietando il ritiro: pandemonio nel tennis italiano | Gioca sotto costrizione della FITP

Lorenzo Gulotta 25 Settembre 2025
Conte

Ora ci hai stufato: CATASTROFE NAPOLI, tifosi ai ferri corti con Conte | Ecco che cos’è successo

Marco Fanfani 25 Settembre 2025