SKY, Ugonini: “Conte ha vinto con una mossa da maestro”

Il commento di Massimo Ugolini dopo Empoli-Napoli

Il giornalista Sky Massimo Ugolini ha commentato la vittoria del Napoli contro l’Empoli negli studi Sky, sottolineando come Antonio Conte sia stato determinante con le sue scelte tattiche.

“È stata una vittoria conquistata faticosamente, ma Antonio Conte, da grande maestro, ha fatto la differenza con i cambi”, ha dichiarato Ugolini. “Simeone ha dato una svolta alla partita. La buona notizia arriva dalla panchina, verso cui Conte ha sempre parole importanti“.

Ugolini si è poi soffermato sulla prestazione di Romelu Lukaku, apparsa sottotono: “Non c’è una spiegazione per la prestazione di Lukaku, visto che si è allenato regolarmente a Napoli e non è andato in Nazionale. Oggi è stata semplicemente una giornata no”.