SKY: “Ounahi, sì al Napoli: ADL sborsa milioni per il colpo della stagione”

Il Napoli non si ferma: l’obiettivo è Ounahi, il giovane fenomeno del Marocco, per cui è pronta un’offerta da record di 15 milioni di euro.

Il Napoli non ha terminato il proprio mercato con l’acquisto di Bereszynski e il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli è al lavoro per chiudere altre trattative. Secondo la redazione sportiva di SKY Sport 24 il Napoli è interessato a Ounahi calciatore del Marocco e dell’Angers, il cui valore è stimato tra i 20 e i 25 milioni di euro. Tuttavia, poiché Ounahi è extra comunitario, il Napoli non può tesserarlo subito e sta cercando di abbassare le richieste dell’Angers. C’è già stata una prima offerta del Napoli per Ounahi, di 15 milioni di euro, ma c’è ancora una differenza di prezzo rispetto alla richiesta dell’Angers. Ounahi ha espresso la sua disponibilità a trasferirsi al Napoli e Giuntoli sta cercando di chiudere l’affare.

Ecco quanto riporta la redazione sportiva di SKY sport 24: “Ounahi è stato una delle grandi sorprese del Mondiale con il suo Marocco e l’Angers lo valuta dai venti, venticinque milioni di euro”.

“Il Napoli, non può tesserarlo subito anche perché è extra comunitario. Quindi non ha lo slot libero. Il club capitanato da Aurelio De Laurentiis lavora per abbassare le richieste dell’Angers: c’è stato un incontro con gli agenti a Milano negli scorsi giorni, proprio con la volontà di abbassare le richieste della società francese. C’è stata una prima offerta del Napoli per Ounahi, di 15 milioni: balla ancora un po’ di differenza, rispetto alla richiesta dell’Angers. Il giocatore ha dato massima disponibilità al trasferimento al Napoli e De Laurentiis e Cristiano Giuntoli vogliono chiudere l’affare“.