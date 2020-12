Sky – Il Napoli a Crotone con il ballottaggio Mertens-Petagna

Ultime notizie sulla formazione del Napoli che sfida il Crotone domenica alle 18. Per Gattuso ballottaggio Mertens-Petagna.

In vista della sfida di Crotone, il tecnico del Napoli Gattuso farà sicuramente dei cambi e dovrà sciogliere il ballottaggio Mertens-Petagna. I due attaccanti si giocano un posto da punta centrale, dato che dovrebbe essere confermato il modulo 4-3-3. Victor Osimhen è ancora out per infortunio e quindi il modulo con tre centrocampisti può essere riproposto. Con ogni probabilità sarà assente Fabian Ruiz in mediana dato che lo spagnolo ha sentito un fastidio muscolare durante la gara di Europa League con l’Az Alkmaar. A centrocampo ci sarà sicuramente anche Bakayoko con Elmas e Zielinski che oramai sembra inamovibile per Gattuso.

In porta ritorna Meret e Manolas sostituisce Maksimovic titolare in Europa, sulla corsia difensiva di sinistra ci sarà Mario Rui. In attacco rientra anche Lozano al posto di Politano, con Insigne confermato ma per Crotone resta il ballottaggio Mertens-Petagna nel Napoli. Il dubbio verrà sciolto nelle prossime ore con Gattuso che ha a disposizione ancora qualche ora per prendere la decisione finale suo ruolo di attaccante centrale.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas (Demme), Bakayoko, Zielinski; Lozano, Mertens (Petagna), Insigne. Allenatore: Gattuso.