Tuttosport – Osimhen non riesce ad alzare il braccio, ecco perché

Victor Osimhen ancora fermo ai box per un problema alla spalla, ma l’attaccante sente ora dolore al braccio.

Anche con il Crotone il Napoli dovrà fare a meno di Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano è alle prese con un infortunio alla spalla che sta coinvolgendo anche il braccio. Ecco quanto scrive Tuttosport: “La spalla ormai è a posto, il problema riguarda il braccio che ha una sensibilità ridotta e non che riesce ad alzare: nella manovra per ridurre la lussazione, a quanto pare, lo staff della Nazionale nigeriana gli ha fatto infiammare un tendine. Forse potrebbe farcela per la sfida con la Samp, con scarso ottimismo del club”.

Sicuramente a Crotone non ci sarà il nigeriano e quindi Gennaro Gattuso potrebbe puntare ancora su Dries Mertens come prima punta, anche se nelle ultime ore prende corpo la candidatura di Andrea Petagna. L’ex attaccante della Spal non è stato lucido in zona gol in Europa League, ma potrebbe essere comunque chiamato in causa vista l’assenza di Osimhen. In ogni caso il tecnico del Napoli ha pronti almeno 5 cambi per la trasferta di Crotone, così da bilanciare le forze in vista della sfida di giovedì prossimo in Europa League con la Real Sociedad.