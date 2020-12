Andrea Petagna sbaglia due gol e le pagelle dei quotidiani non gli sorridono: tutte insufficienti per l’attaccante.

Se avesse buttato dentro uno di quei palloni il Napoli poteva vincere una partita che avrebbe meritato di perdere, secondo quanto ammesso anche da Gennaro Gattuso. Per questo sono insufficienti le pagelle di Petagna che nella serata olandese mette in campo impegno e sacrificio, ma pochissima precisione in fase realizzativa. Clamorosa la prima occasione sbagliata, quando su assist di Mario Rui, tutto solo in area di rigore, non riesce nemmeno ad inquadrare la porta avversaria. Una palla che per un attaccante dovrebbe essere un invito a nozze si è persa nel nulla. La seconda occasione gli capita sul sinistro, il suo piede migliore, è in posizione defilata ed il pallone esce fuori di poco, ma anche in questo caso si poteva fare molto meglio.

Ecco le pagelle di Petagna

Corriere dello Sport 5 – E’ vero che i movimenti sono buoni e che agli appuntamenti arriva con

precisione, ma lo è altrettanto che in fase conclusiva continua a mancare. Spreca due

occasioni ghiottissime: una di testa, in solitudine, e l’altra con il sinistro. Più efficace da

difensore aggiunto.

Il Mattino 5,5 – La migliore occasione del secondo tempo capita sulla testa dell’attaccante

mandato in campo da Gattuso con l’intenzione di aprire le maglie della difesa olandese, ma

gli manca la precisione per indirizzare la palla in rete. Compensa sacrificandosi tanto anche in

copertura e provando a servire assist per i compagni.

Gazzetta dello Sport 5 – Incredibile come sia riuscito a sbagliare due palle gol facili facili

Tuttosport 5 – Il gol che si mangia di testa su invito di Mario Rui a 15′ dalla fine grida vendetta