Gennaro Gattuso tecnico del Napoli ha commentato a Sky il pareggio della sua squadra contro l’Az Alkmaar in Europa League.

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso analizza la prestazione degli azzurri in Europa League: “Potevamo chiuderla, ci è andata bene alla fine. Hanno avuto tante occasione, abbiamo commessi tanti errori. Anche noi potevamo fare male all’avversario, ma se analizziamo bene la prestazione possiamo dire che potevamo anche perdere. In ogni caso – aggiunge – non era affatto facile venire qua“.

Secondo l’allenatore del Napoli la squadra “poteva leggere meglio alcune situazioni. C’è grande rammarico, se stavamo più attenti potevamo portare a casa la vittoria. Ora dobbiamo giocarci la qualificazione all’ultimo match. Peccato perché questa volta dalla panchina non è arrivato il solito aiuto, ma ci può stare. Ora dobbiamo pensare già al Crotone perché non sarà una partita facile. L’assenza di Osimhen? E’ inutile recriminare per certe assenze, lo sappiamo che non c’è. C’è stato un allenatore molto bravo, Max Allegri, che ci diceva sempre che l’importante era scendere in campo in uncidi. Mertens oggi ha fatto molto bene“.

Gattuso non conferma il prolungamento di contratto con il Napoli: “A me i contratti non mi fanno impazzire, io non ho nessun problema, a me piace lavorare sul campo e niente altro. Purtroppo lo so che a volte sono pesante, ho provato a farlo in maniera diversa questo lavoro ma non ci riesco. Pioli parla di scudetto Napoli? Se lo dice lui, so che abbiamo una squadra forte ma l’obiettivo è di dare continuità alle nostre prestazioni“.