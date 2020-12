Probabili formazioni di Gazzetta dello Sport per Crotone-Napoli con 5 cambi nella squadra di Gattuso che punta di nuovo su Meret.

Alex Meret ritornerà di nuovo a difendere i pali del Napoli, che oramai si alterna stabilmente con Ospina, il portiere colombiano che contro l’Az Alkmaar ha parato anche un rigore. Nelle proabili formazioni di Gazzetta per Crotone-Napoli ci sono 5 cambi nella squadra di Gennaro Gattuso. Il tecnico del Napoli, rispetto alla gara di Europa League, farà rientrare Manolas in difesa con Mario Rui sulla sinistra al posto di Ghoulam. La vera novità sta a centrocampo, che viene riproposto ancora a tre, ma senza Fabian Ruiz e con Elmas titolare. In attacco rientra Lozano al posto di Politano, con Mertens ancora prima punta.

Nel Crotone, invece, Stroppa punta sul 3-5-2 con l’ex Luperto nei tre di difesa. Pochi dubbi per il tecnico dei calabresi che fondamentalmente ha solo un ballottaggio da sciogliere quello tra Molina e Vulic in vantaggio su Pereira.

Crotone-Napoli: il grafico delle formazioni di Gazzetta