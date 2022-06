SKY – Assogna: “Escludo Mertens alla Roma. Non mi risulta”

I rumors su un eventuale passaggio di Dries Mertens alla Roma hanno sorpreso tanti addetti ai lavori. Non solo Lazio quindi sul belga che al momento non vive una situazione stabile a Napoli, con la distanza con la società in merito alle cifre di un eventuale rinnovo.

Nel corso della trasmissione “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista di Sky Paolo Assogna che ha smentito ogni voce riguardante un interesse della Roma: “Proporsi è uno dei termini consolidati in questo momento. Escludo che la Roma sia interessata a Mertens: non mi risulta. Gli obiettivi sono altri, in primis Solbakken del Bodo Glimt che tante noie ha dato in Conference League. Non credo che il reparto avanzato sarà rinforzato con un tipo di calciatore come Mertens”. Il futuro del giocatore belga è ancora in bilico, oggi scade l’ultimatum degli avvocati del giocatore ad Aurelio De Laurentiis ed è sicuro che il Napoli non accetterà la risposta. A questo punto si dovrà capire se il Napoli vuole continuare a trattare per il rinnovo di Mertens o se si fionderà su un altro giocatore come Gerard Deulofeu, già bloccato dalla squadra azzurra. Intanto Bernardeschi è sempre più vicino al club azzurro.