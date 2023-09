Simeone trascurato, Montuori: “Non è che dietro la decisione di Garcia c’è De Laurentiis?”

Lo storico capo tifoso della Curva B, Gennaro Montuori, si è soffermato sullo scarso utilizzo di Giovanni Simeone da parte di Garcia.

Nonostante il talento dimostrato da Simeone nella scorsa stagione con nove gol segnati in tutte le competizioni, anche considerando il limitato tempo in campo concesso da Luciano Spalletti, sembra che il suo attuale allenatore, Rudi Garcia, non lo stia sfruttando appieno.

L’argentino ha mostrato un’eccellente forma fisica durante il precampionato, confermando la sua abilità nel bucare la porta avversaria nel più breve tempo possibile . Tuttavia, sembra che Garcia stia optando per un utilizzo sporadico di Simeone, una decisione che ha sollevato le perplessità dello storico capo tifoso della Curva B dello stadio San Paolo, ora intitolato a Maradona, Gennaro Montuori.

Montuori si è interrogato sulle ragioni dietro questa scelta tattica di Garcia. Forse il problema è il sistema di gioco? Non è detto che la squadra debba adottare esclusivamente il 4-3-3. Ecco le parole di Montuori:

“Non capisco perché Rudi Garcia non faccia giocare Giovanni Simeone. Il problema è il sistema di gioco? Non è detto che si debba giocare necessariamente con il 4-3-3. Il Cholito potrebbe essere impiegato in coppia con Victor Osimhen in un 4-4-2. I due potrebbero agire insieme e a mio parere sarebbero devastanti. Mi viene il sospetto che dietro la decisione di Garcia di non utilizzare Simeone ci sia De Laurentiis che magari ha altre idee“.