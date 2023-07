Doppietta Simeone, tifosi della Fiorentina basiti: “Avevamo un campione e non ce ne siamo accorti”

Giovanni Simeone, da subentrato, ha realizzato una doppietta contro l’Hatayspor sorprendendo anche i tifosi della Fiorentina.

Il nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia, è riuscito ad ottenere un buon risultato anche dalla prima amichevole internazionale andata in scena a Castel di Sangro contro l’Hatayspor. La squadra partenopea ha vinto in modo convincente per 4-0, grazie alle doppiette di Victor Osimhen e del Cholito Simeone. Il calciatore argentino, entrato in campo nella seconda parte della partita quasi come un ‘must’ che lo ha contraddistinto nella scorsa stagione, ha dimostrato ancora una volta di essere un attaccante di grande valore. Nella scorsa stagione, nonostante avesse giocato poco, è riuscito a segnare ben nove gol in tutte le competizioni.

Giovanni Simeone ha giocato per due stagioni nella Fiorentina, ma le sue prestazioni in Toscana sono state altalenanti. Se il primo anno è stato positivo, il secondo è stato deludente, con appena sei reti segnate in campionato. I tifosi viola hanno condiviso le loro impressioni su di lui sul web, commentando: “Avevamo un campione e non ce ne siamo accorti”; “Ma questo è il vero Simeone? Da noi smise di giocare il secondo anno”; “Se è questo, mi viene da rimpiangerlo”; “Il Simeone di Napoli mi piace, peccato che con noi abbia deluso nella seconda stagione”.