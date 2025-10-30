“Si è fratturato la mano”: infortunio gravissimo per il preferito di Aurelio De Laurentiis | Arrivederci al 2026
Una notizia inaspettata che ha destabilizzato l’ambiente e anche l’umore di Aurelio De Laurentiis. Le ultime novità.
La notizia dell’infortunio ha scosso l’ambiente e non solo gli addetti ai lavori: sembra che il giocatore designato come favorito dal presidente Aurelio De Laurentiis abbia subito una rottura alla mano. Improvvisa e grave, la frattura lo costringerà a uno stop prolungato e a una lunga fase di recupero.
Ora il club dovrà fare i conti con questa assenza e valutare le conseguenze sul rendimento della squadra. L’idea che potesse essere il marchio di fabbrica della stagione è definitivamente accantonata. Dovrà reinventarsi, lavorare sull’interruzione forzata e affrontare la terapia. E mentre lui lotta per tornare, la dirigenza riflette sugli effetti della perdita di un elemento chiave.
Dal punto di vista psicologico, l’impatto è tutt’altro che trascurabile: un infortunio così grave mina la fiducia, genera attese e paure. La mente del giocatore sarà messa a dura prova. La guarigione non è solo fisica ma anche mentale. L’ambiente sa che la resilienza sarà un fattore determinante.
In ottica mercato, l’assenza di un favorito crea inevitabilmente scricchiolii e tensioni. Altri nomi possono emergere, ma la fiducia posta inizialmente su di lui dovrà essere redistribuita. È un banco di prova per la società che dovrà riuscire a coprire il vuoto avuto inaspettatamente.
Tegola inaspettata
Il calendario parla chiaro: la guarigione richiederà con ogni probabilità fino al 2026, e sarà necessario pianificare in anticipo. Nulla sarà più come prima. Per il giocatore comincia un percorso che va oltre l’ordinario: riabilitazione, rientro, nuove certezze. E per la squadra, l’assestamento sarà inevitabile.
Da capire quale sarà anche la reazione dei compagni che non si aspettavano di perdere un giocatore così importante quando non si è arrivati nemmeno a metà della stagione.
Il comunicato
In particolare ci riferiamo a Raul Albiol, ex pupillo di De Laurentiis ai tempi del Napoli, oggi al Pisa. L’ex giocatore degli azzurri ha riportato una frattura scomposta del quinto metacarpo della mano sinistra, problema che ha richiesto un intervento chirurgico immediato. L’episodio è avvenuto nel primo tempo della gara disputata al “Meazza” venerdì scorso contro il Milan.
Nel comunicato ufficiale, il club toscano ha spiegato che “il calciatore Raul Albiol è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla mano sinistra” e che “l’intervento, eseguito dall’equipe del dottor Alberto Guardioli, è perfettamente riuscito”. Il Pisa ha inoltre precisato che il difensore potrà “riprendere il lavoro sul campo, con un tutore protettivo, già nei prossimi giorni”.