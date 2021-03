Serie A: l’Atalanta non rallenta e punta la Champions League

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini batte anche il Verona e continua la sua corsa verso un piazzamento in Champions League.

Verona-Atalanta 0-2 è il risultato che permette alla squadra di Gasperini di allungare su Napoli e Roma dirette inseguitrici per un piazzamento in Champions League. I bergamaschi sono riusciti a passare sul difficile campo del Verona grazie ad un gol di Zapata e ad un rigore realizzato da Malinovsky. Tre punti importanti per l’Atalanta che vuole centrare di nuovo la qualificazione all’Europa dei grandi e dopo l’eliminazione col Real Madrid ha continuato a macinare risultati.