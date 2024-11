Inter 13 rigori in Serie A, al Napoli ne negano 6: il report completo sugli arbitraggi

L’analisi delle decisioni arbitrali nelle prime dodici giornate di campionato

Non positivo il bilancio arbitrale. Sono 31 le partite condizionate da errori arbitrali di ogni sorta. Nonostante il VAR la situazione arbitrale non è migliorata. Dopo le tante polemiche innescate la passata stagione sulla vittoria dell’Inter dai social rossoneri e juventini, ci si aspettava un avvio di stagione più tranquillo dal punto di vista arbitrale.

Meno male che non si lamentarono i napoletani ma i 13 rigori assegnati all’Inter (appena 4 contro) non sono stati ancora digeriti dalle parti di Torino e dalla Milano rossonera. Certo, gare come Napoli – Inter diretta da Massa, Inter – Udinese, Genoa – Inter e Inter – Verona, solo per ricordarne qualcuna, restano a lungo nei ricordi per gli straordinari arbitraggi che tanto le hanno contraddistinte e condizionate.

Si diceva che fortunatamente non c’è di mezzo il Napoli a lamentarsi perché in questo caso i media di Milano e Torino avrebbero fatto unione comune per accanirsi contro il Napoli e i napoletani. I recenti ed ingiustificati attacchi contro Conte, De Laurentiis e i napoletani dopo lo scandaloso arbitraggio di Mariani in Inter – Napoli la dicono lunga su come funziona l’informazione sportiva, e non solo, italica.

Ma si sa che quando non hai giornali e televisioni non puoi mai far valere le tue mille ragioni. Napoli non ha televisioni e giornali.

Resta eroico lo straordinario primato partenopeo nel campionato degli arbitraggi personalizzati per le squadre di Milano e Torino. A Milano si divertono con Pairetto (Monza – Inter) e Sacchi (Udinese – Inter) e al Napoli ci regalano Tremolada per ben due volte (Napoli – Parma e Napoli – Lecce).

A Verona, Marchetti non vede la trattenuta di Duda sul napoletano Simeone ma a Milano l’arbitro Di Marco fischia il rigore per la trattenuta sull’interista Thuram. Certo sono davvero straordinari gli arbitri di Rocchi.

Feliciani si perde di tutto in Napoli – Como e a Monza invalida il gol regolare contro il Milan. In questo contesto il primato azzurro acquista valore multiplo. Su 12 gare di campionato gli azzurri sono stati penalizzati in 7 gare. Sono già 6 i calci di rigore negati ai partenopei nel torneo dei 4 rigori assegnati all’Inter, al Milan, alla Lazio e all’Atalanta. Ma questo è il campionato mediatico che trasforma il sacrosanto rigore di Empoli in rigorino e il tocco di Dumfries su Anguissa in rigore netto per l’Inter.

Report completo sugli arbitraggi

I numeri degli arbitraggi in Serie A fanno discutere. In 31 partite gli errori arbitrali hanno condizionato i risultati, con una disparità di trattamento che emerge chiaramente dai dati: 13 rigori assegnati all’Inter, mentre al Napoli ne sono stati negati 6 evidenti.

ARBITRI NUM. GARE PARTITE ABISSO 2 Roma – Venezia, 2 – 1, VI. Udinese – Juventus, 0 – 2, XI. AYROLDI 2 Genoa – Verona, 0 – 2, III. Lazio – Cagliari, 2 – 1, XI. FELICIANI 2 Napoli – Como, 3 – 1, VII. Monza – Milan, 0 – 1, XI. CHIFFI 2 Milan – Udinese, 1 – 0, VIII. GIUA 2 Genoa – Roma, 1 – 1, IV. Como – Verona, 3 – 2, VI. GUIDA 2 Juventus – Roma, 0 – 0, III. Lecce – Parma, 2 – 2, V. MARCENARO 2 Juventus – Como, 3 – 0, I. Fiorentina – Lazio 2 – 1, V. PAIRETTO 2 Monza – Inter, 1 – 1, IV. Fiorentina – Milan, 2 – 1, VII. SACCHI 2 Udinese – Inter, 2 – 3, VI. Juventus – Lazio, 1 – 0, VIII. TREMOLADA 2 Napoli – Parma, 2 – 1, III. Napoli – Lecce, 1 – 0, IX. DI BELLO 1 Atalanta – Udinese, 2 – 1, XII. DOVERI 1 Napoli – Atalanta, 0 – 3, XI. FERRIERI CAPUTI 1 Inter – Venezia, 1 – 0, XI. LA PENNA 1 Monza – Roma, 1 – 1, VII. MANGANIELLO 1 Napoli – Monza, 2 – 0, VI. MARCHETTI 1 Verona – Napoli, 3 – 0, I. MARIANI 1 Inter – Napoli, 1 – 1, XII. MARINELLI 1 Juventus – Cagliari, 1 – 1, VII. RAPUANO 1 Bologna – Atalanta, 1 – 1, VI. SOZZA 1 Juventus – Torino, 2 – 0, XII. ZUFFERLI 1 Milan – Lecce, 3 – 0. VI. Totale 31

