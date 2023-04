Sentenza Juve, una ‘pagliacciata all’italiana’. Viviano: “Così falsano il campionato”

L’ex portiere Emiliano Viviano, intervenuto ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it, si è soffermato sulla sentenza emessa dopo il ricorso relativo alla penalizzazione che ha visto la Juventus protagonista.

La Juventus è stata recentemente penalizzata di quindici punti in classifica, ma la decisione è stata temporaneamente annullata in attesa della sentenza definitiva. E’ quanto deciso dal Collegio di Garanzia del CONI che ha respinto la sentenza iniziale riportando dunque la Juventus al terzo posto in classifica, dietro Napoli e Lazio, con 59 punti.

A dire la sua sulla sentenza della Juventus è stato anche l’ex portiere Emiliano Viviano, intervenuto ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it. Viviano ha definito il tutto come una ‘pagliacciata all’italiana’ che porta verso una falsificazione del campionato. Di seguito le parole di Viviano:

“Rimango della mia opinione, è una pagliacciata all’italiana. Ma non perché hanno ridato i punti alla Juventus, adesso cosa si aspetta ancora? Era meglio dare i punti, o non darli, a processo finito. Così falsano il campionato, gli obiettivi, i programmi, non riesco davvero a concepirla questa cosa”.