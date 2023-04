Lo scudetto del Napoli non vale più nulla: l’autolesionismo partenopeo entra in azione

Il Napoli esce ai quarti di Champions League, grande delusioni tra i tifosi azzurri, ora l’obiettivo è lo scudetto.

Uscire ai quarti contro il Milan fa male, questo è poco ma sicuro. Ma mandare al bar quanto di buono fatto fino ad ora sembra veramente assurdo.

Dopo l’uscita di scena del Napoli dalla Champions League si è diffuso un malessere generale nella città, un scetticismo con annesso innalzamento di polemiche, che è veramente clamoroso.

Perché fa male uscire dalla Champions League? Perché col Milan in 180 minuti il Napoli ha giocato, ma è stato vittima dei suoi errori: bastavano forse un paio di cartellini gialli (fallo su Diaz all’andata e Leao al ritorno) per cambiare la storia dei due match.

Ma il Napoli è stato vittima anche degli errori arbitrali: il caso Kovacs all’andata con i mancati cartellini gialli ai rossoneri e scientifici per i napoletani. Il capolavoro di Marciniak al ritorno con quel rigore su Lozano che è impossibile da non vedere con il Var. Ed infatti l’arbitro ha deciso di non vederlo, forse pensa qualche malpensante, per evitare di concedere quel rigore. Eravamo sullo 0-0, non va dimenticato.

Napoli e lo scudetto

Al netto di tutto resta il dolore profondo per un sogno sfumato, questo è fuori da ogni dubbio. Ma subito dopo Napoli-Milan è uscito fuori l’autolesionismo di gran parte dei tifosi del Napoli. Sui social da ieri sera e nei punti di ritrovo si sente qualsiasi cosa.

C’è chi dice che lo scudetto del Napoli è stata una questione di fortuna, che senza la pausa per il Mondiale (quella che a detta di tutti ci doveva distruggere) gli azzurri non avrebbero mai vinto il titolo. Chi ha massacrato Kvaratskhelia per il rigore sbagliato e per non aver saltato sistematicamente Calabria ad ogni dribbling.

In questo modo vogliamo fare il gioco delle squadre del nord, che ora vorranno far apparire il tricolore del Napoli come una cosa senza senso, mentre quando lo vincono loro (in modi anche sospetti) diventa una impresa da titani.

Cadere in questa trappola non va bene, perché lo scudetto deve essere una grande festa che tutti i tifosi napoletani meritano. E la merita anche questa squadra che ha dominato in Serie A e ci ha portato ai quarti di Champions League, qualcosa che non era riuscita nemmeno al dio Diego Armando Maradona.