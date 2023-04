Zazzaroni: “Nessuno venga a dire che il Milan ha meritato, Pioli col pullman. Marciniak li ha Fregati”

Ivan Zazzaroni commenta la sfida di Champions tra Napoli e Milan criticando l’atteggiamento tattico di Pioli e l’arbitraggio di Marciniak .

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha commentato l’eliminazione del Napoli dalla Champions League in un’intervista a Radio Napoli Centrale.

Secondo Zazzaroni, la sconfitta della squadra partenopea è stata causata sia da problemi tecnici che arbitrali: “Fregati”, ha affermato. Inoltre, ha espresso preoccupazione riguardo alle polemiche che hanno circondato la partita, dicendo di non volerne più parlare.

Zazzaroni ha criticato anche la tendenza di valutare il risultato invece dello svolgimento effettivo della partita. Ha inoltre riconosciuto che il Milan ha giocato una partita difensiva, concentrandosi sulle marcature di Kvaratskhelia e Osimhen e utilizzando Leao come punto di forza in attacco. Tuttavia, ha sostenuto che la squadra rossonera non ha meritato la vittoria.

“Il Milan ha giocato bene? Il Milan ha meritato? Ha giocato la partita che doveva giocare, difensiva, raddoppi su Kvara, su Osimhen, grande applicazione, chiusi dietro, pullman, palla a Leao che quando è in serata diventa uno spettacolo. Nessuno mi venga a dire però che hanno meritato”.

Secondo Zazzaroni, l’arbitro Kovacs ha causato danni seri durante la partita, mentre l’arbitro VAR avrebbe dovuto riconoscere il rigore a favore del Napoli.

“Kovacs ha fatto danni veri, Marciniak è stato scientifico: non puoi non ricorrere al VAR, il VAR non può non dirti che quello è rigore“.