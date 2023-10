Savione: “Napoli-Milan big match! Lasciatemi dire una cosa su Lindstrom”

Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online, condivide le sue previsioni per il big match Napoli-Milan in Serie A.

Notizie calcio Napoli – Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online, è stato recentemente ospite del programma radiofonico “1 Football Club”, condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio. Durante l’intervista, Salvione ha condiviso le sue previsioni per i prossimi big match della Serie A, in particolare la partita Napoli-Milan.

Napoli-Milan: Una Sfida nella Sfida

Salvione ha sottolineato che la partita tra Napoli e Milan è una “sfida nella sfida” tra gli allenatori Garcia e Pioli. Mentre Garcia cerca di consolidare la sua posizione, Pioli ha l’opportunità di riscattarsi dopo le recenti partite contro la Juventus e il Paris Saint-Germain. “Entrambi gli allenatori avranno voglia di vincere e vedremo quali armi potranno rivelarsi decisive,” ha detto Salvione.

La Difesa del Napoli Contro Leao e Giroud

Secondo Salvione, il Napoli dovrà essere particolarmente attento nella marcatura degli attaccanti del Milan, Leao e Giroud. “Servirà maggiore accortezza nella marcatura del portoghese, supportando Di Lorenzo e triplicando, quando necessario, la marcatura,” ha aggiunto.

L’Assenza di Osimhen: Un Fattore Decisivo?

L’assenza dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen potrebbe essere un fattore cruciale nella partita. Tuttavia, Salvione ritiene che la squadra possa comunque esprimersi bene con Raspadori. “La squadra gioca bene anche con Raspadori, per cui potrebbe esserci una conferma anche domani,” ha spiegato.

Lindstrom

Salvione ha anche commentato L’acquisto di Lindstrom: “Giudicare dopo così poco tempo è complicato. Rifatemi la domanda dopo aver visto giocare il da-nese per dieci gare consecutive. Ad oggi, è entrato spesso ma in momenti complicati. Sono circo-stanze in cui è difficile poter dimostrare quale apporto si può garantire alla squadra”