Napoli-Milan, Cassano sicuro: “Passano i Rossoneri, Vieni non ci crede”

Alla Bobo TV, Cassano e Vieri hanno provato a pronosticare il risultato di Napoli-Milan, big match della 10a giornata di Serie A.

CALCIO NAPOLI.Cresce l’attesa per Napoli-Milan, big match della 10a giornata di Serie A in programma domenica sera al Diego Armando Maradona. Nella recente puntata della Bobo TV, Antonio Cassano e Christian Vieri hanno provato a pronosticare il risultato della super sfida.

Cassano è convinto che saranno i rossoneri ad avere la meglio: “Finirà 1-2, vincerà il Milan al Maradona” ha detto FantAntonio. Di diverso avviso Bobo Vieri, che vede un successo partenopeo: “2-0 per me” il pronostico dell’ex attaccante nerazzurro.

I due ex giocatori sembrano dunque avere opinioni discordanti sull’esito del big match. Chi la spunterà tra Cassano e Vieri? Per scoprirlo non resta che seguire Napoli-Milan, match che si preannuncia spettacolare e combattuto tra due squadre che puntano allo Scudetto.

