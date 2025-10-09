Sarri traballa, Lotito si attiva: accordo verbale con il nuovo tecnico | Torna a casa una leggenda laziale

Il patron della Lazio è pronto a non lasciare la panchina sguarnita. La posizione di Sarri si fa sempre più scomoda e delicata.

La stagione 2025/2026 della Lazio è iniziata sotto il segno dell’incertezza. Dopo il ritorno di Maurizio Sarri in panchina, il club ha faticato a trovare continuità. Nei primi sei turni di campionato, la squadra ha conquistato solo sette punti, con due vittorie, un pareggio e ben tre sconfitte. Questo avvio deludente ha alimentato le voci su un possibile cambio in panchina.

Nonostante le difficoltà, alcuni giocatori si sono distinti. Matteo Cancellieri tra tutti, rientrato dal prestito al Parma, ha trovato spazio nel ruolo di ala destra, segnando due gol nella partita contro il Torino e contribuendo a non incassare quella che sarebbe stata la quarta sconfitta.

Tuttavia, la situazione in casa Lazio è tesa. Le critiche alla gestione di Sarri si sono intensificate, e la dirigenza, pur confermando la fiducia iniziale, ha avviato contatti con un possibile sostituto. Secondo fonti vicine al club, sarebbe stato raggiunto un accordo verbale con una figura storica della Lazio.

L’allenatore in questione ha lasciato un’impronta indelebile nella storia recente del club. Il suo ritorno potrebbe rappresentare una svolta per la squadra, riportando entusiasmo e un’identità ben definita. La trattativa sarebbe in fase avanzata, con il possibile annuncio ufficiale previsto nelle prossime settimane.

Sarri in bilico

Nel frattempo, Sarri continua a lavorare con la squadra, cercando di migliorare le prestazioni sul campo. Il tecnico ha dichiarato di essere consapevole delle difficoltà iniziali e ha chiesto pazienza ai tifosi, sottolineando l’importanza di restare uniti in momenti di difficoltà.

La Lazio si trova quindi a un bivio. L’incertezza sul futuro di Sarri e l’ipotesi di un nuovo tecnico pongono interrogativi sul percorso della squadra. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la dirigenza confermerà la fiducia al tecnico attuale o se deciderà di affidarsi a una nuova guida.

La scelta per il dopo Sarri

Al momento resta un’ipotesi ma la possibilità di vedere Alessandro Nesta alla guida della squadra in caso di esonero di Maurizio Sarri comincia a circolare con insistenza. Il tecnico, ex difensore di Milan e Lazio, è ritenuto dai dirigenti un profilo capace di portare equilibrio e autorità in un momento delicato.

La sua candidatura viene valutata come una possibile soluzione, che non stravolgerebbe eccessivamente la filosofia della squadra. Nesta potrebbe essere chiamato a subentrare temporaneamente o a lungo termine, a seconda degli sviluppi del rendimento della squadra nelle prossime settimane.